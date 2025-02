La abuela nominó a Karina García por ‘mostrar de más’

El pasado miércoles 12 de febrero, los participantes de La casa de los famosos Colombia enfrentaron una nueva jornada de nominación, pero esta vez con un giro inesperado. El Jefe introdujo una nueva dinámica: una ruleta que determinó la cantidad de puntos que cada concursante tendría disponibles al momento de nominar. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los televidentes fue la razón por la que La Abuela decidió nominar a Karina García.

Luego de que las reglas de esta jornada de nominación fueran explicadas, La Abuela se dispuso a girar la ruleta y tras obtener la cantidad de puntos que tendría a su disposición para nominar a uno de sus compañeros se dirigió al confesionario y sorprendió al mencionar que dentro de sus nominados se encontraba Karina García.

Si bien Karina también recibió votos de otros habitantes, la razón que dio La Abuela llamó la atención. Según explicó, la nominó porque, a pesar del llamado de atención que recibió días atrás, seguía “exhibiéndose”.

Vale la pena recordar que luego de que se viralizaran en redes sociales diversos videos y capturas de pantalla de la señal en vivo de La casa de los famosos que puedes ver completamente gratis a través de la app del Canal RCN, Carla Giraldo hizo un llamado de atención para que tuvieran más pudor al momento de vestirse en las habitaciones o bañarse, ya que el reality también era visto por menores de edad.

“Chicas hay que tener un poco de pudor a la hora de cambiarnos, de vestirnos. Recuerden que no solo nos ve la gente grande, también nos ven los jóvenes, los niños, es importante ser un poco más recatadas a la hora de cambiarnos. Se los digo con todo el amor porque no está tan chévere a veces ver imágenes que no queremos”, mencionó Carla en aquella ocasión.