Norma Nivia se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia al obtener la menor cantidad de votos acumulados. La actriz tuvo su primer acercamiento con el mundo real, pero lo que vio en redes no fue precisamente mensajes de aliento.

Luego de su salida del reality, Norma Nivia se enfrentó a las múltiples críticas por parte de internautas y televidentes que siguen de cerca La casa de los famosos Colombia. Uno de los comentarios más repetidos en redes sociales fue que la apariencia de Mateo Varela, ‘Peluche’, su pareja dentro del programa se había deteriorado notablemente desde que iniciaron su relación.

Ante esto, Norma explicó que el hecho de que Mateo estuviera tan flaco actualmente no se debía a que ella fuera una especie de “bruja” o algo parecido, sino que el tema de la alimentación dentro de la afamada casa era algo complejo, pues al tener recursos limitados no podían alimentarse de la forma en la que estaban acostumbrados en su vida real.

“No soy una bruja, realmente. Él simplemente se adelgazó porque en su vida normal come el triple de lo que comemos en La casa de los famosos. Ahí comemos muy mal. O sea, imaginen a alguien que normalmente desayuna seis huevos, y ahora solo come medio. Por eso se adelgazó. Eso no tiene nada que ver conmigo. Les aseguro que sin mí hubiera estado igual de flaquito. Al contrario, yo siempre le decía que era un papasito divino”.