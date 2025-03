Norma habló sobre su nominación en La casa de los famosos

Yaya Muñoz se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia tras acumular la menor cantidad de votos por parte del público. Sin embargo, más allá de su salida del programa, lo que realmente sorprendió fue que decidiera dejar en riesgo a Norma Nivia en lugar de Melissa Gate, quien fue la que la puso en la cuerda floja.

Artículos relacionados Yaya Muñoz ¡En shock! Así reaccionó Yaya Muñoz al enterarse que Epa Colombia está en la cárcel

Norma Nivia se sincera tras su nominación en La casa de los famosos… ¿Indirecta incluida?

Luego de enterarse de que Yaya Muñoz la había nominado a ella tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia, Norma decidió enviarle un mensaje a su familia para manifestarles que estaba bien, pese a que no tenía ni idea del por qué la influenciadora la había dejado en riesgo.

"Mami, familia, hola. Se sabía que iba a nominar a una de las dos (Melissa o ella). No tengo ni idea de por qué esta persona que yo en mi vida jamás había visto y con la que no crucé nunca una conversación me detesta tanto, pero evidentemente me detesta, me odia, no sé”

Artículos relacionados Vicky Berrío ¿A qué huele Yaya Muñoz? Vicky Berrío lo comprobó tras su salida de La casa de los famosos

La actriz dejó claro que realmente se sentí orgullosa de estar en esta situación ya que tras seis semanas era su primera vez en Placa y que incluso era debido a circunstancias originadas por una participante y no por su desempeño dentro de la competencia.

“No se preocupen, yo estoy bien, yo ya me lo esperaba, no me siento mal. Todavía hay muchas oportunidades, hay una salvación y si no, yo sé que igual Colombia me va a apoyar. y tranquilos que, si llegara a pasar que me vaya esta semana, es porque así tenía que ser. Mi primera placa en seis semanas”.

¿Por qué Yaya nominó a Norma Nivia y no a Melissa Gate tras su salida de La casa de los famosos?

Aunque fue Melissa Gate quien puso en riesgo de eliminación a Yaya Muñoz al sacar de Placa a Emiro y ocupar su lugar con ella, la influenciadora decidió no tomar represalias contra ella. En cambio, nominó a Norma Nivia, dejándola en la cuerda floja. Esto podría deberse a las diferencias que ambas tuvieron en los últimos días dentro de la afamada casa, lo que habría influido en la decisión final de Muñoz.