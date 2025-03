Yaya Muñoz le dejó un contundente mensaje a Norma Nivia luego de su salida de La casa de los famosos Colombia con el que sorprendió a muchos.

La presentadora se conectó con sus excompañeros para darles un mensaje de despedida, donde arremetió contra la actriz Norma Nivia y le dejó contundentes palabras.

"Como me gusta confirmar que lo que yo sentía era real y no me equivoqué, ¿quién se iba a imaginar que la que menos corre vuela. Yo no sé, pero de las amigas tendría mucho cuidado", le dijo a Norma Nivia.