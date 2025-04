La actriz Norma Nivia y la influenciadora Karina García tuvieron una incómoda conversación sobre Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia.

Ambas estaban conversando en la cocina junto a la Toxi Costeña y Melissa Gate, donde se hizo mención que Mateo Varela había comenzado la rivalidad con Karina García.

"Él está muy cansón la verdad, de un momento a otro me empezó a nominar, después me busca para explicarme por qué me nominó, ayer me dice que siente que se va y quiere hablar con todas para quedar bien, después me dice que soy su objetivo, es una bobada (...) él se ve súper ardido en contra de una mujer que no le par* bolas, eso se ve feo", señaló Karina.