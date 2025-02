La casa de los famosos: Norma lazó comentario contra Yaya

Este miércoles, los participantes de La casa de los famosos Colombia se enfrentaron a una nueva actividad de etiquetas, esta vez enfocada en ‘Yo nunca’. Aunque algunos famosos lo tomaron con humor, otros no tanto. Tal fue el caso de la actriz Norma Nivia, quien dejó claro su disgusto y desconfianza con Yaya Muñoz tras las palabras de La Jesuu, reciente eliminada de la competencia.

En la actividad de ‘Yo nunca…’ los participantes tomaron etiquetas de manera aleatoria y dependiendo de qué salía decidían a quién asignarle dicha etiqueta. En esta ocasión Norma Nivia aprovechó que su etiqueta manifestaba ‘Yo nunca me fiaría de…’ para lanzarle un fuerte comentario a Yaya Muñoz y dejarle en claro lo que opinaba de ella, y más aún con las palabras que La Jesuu le dijo cuando se conectó por última vez en la pantalla chica para hablar con ellos.

“No, pues yo nunca me fiaría de Yaya, porque si ni la propia amiga puede fiarse. Después de lo que digo La Jesuu, la verdad por eso es que no tenemos tanta conexión, pues yo tampoco me fiaría”, aseguró la actriz.