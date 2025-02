La influenciadora la Segura, exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, opinó sobre Yaya Muñoz y el comportamiento que está teniendo en la segunda temporada del reality.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre Yaya Muñoz y Emiro Navarro luego del conflicto que está pasando entre ellos después de que Karola, la mejor amiga de Emiro y la Jesuu tras su salida de la competencia le aconsejaran que se alejara de Yaya Muñoz, a quien la caleña tildó de "falsa, mentirosa y cizañera" tras conectarse en vivo con sus excompañeros.

La creadora de contenido confesó que Yaya Muñoz no es de su agrado en el programa, pues sus comportamientos no los considera genuinos.

"No es mi persona favorita en el reality, pero para nada, no es nada personal, es una percepción sobre un reality, no la conozco y no digo que sea una mala persona, simplemente lo que he podido ver no va, no es de una persona genuina, esa buscada de Coco, yo quedé... y quiero que Emiro se aleje como le dijo Karola, pero si él no entiende las señales tiene que bajar Cristo y decirle", dijo.