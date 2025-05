La influencer Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, enamoró en redes sociales tras aparecer con un maquillaje profesional que se mandó a hacer. El resultado la dejó completamente satisfecha.

Aunque con el nacimiento de su bebé, La Segura ha estado enfocada en su vida como mamá primeriza, también ha buscado mantenerse activa y cuidándose a sí misma.

En las plataformas digitales, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 dio a conocer que no ha sido fácil ser mamá, pero es de sus mayores bendiciones. Asimismo, incentivó a la importancia de prestarse atención y no dejarse a un lado, ya que el amor propio debe prevalecer al tener a un bebé.

Lo anterior quedó demostrado a través de una historia en Instagram, donde cuenta con más de nueve millones de seguidores, ya que Natalia Segura apareció con un increíble maquillaje con el que derrochó belleza.

La misma influencer caleña no dudó en darle gracias a su maquillador, ya que, a propósito, es para los Premios Heat, cuya versión de este año es en Medellín.

"Hermana, háblame de este maquillaje. Ay, no, ni parece que estoy de posparto... Siento que me veo ojizarca, estoy pintando para azul, estoy pintando para ojo azul. Miren esto, me resaltó los ojos", precisó La Segura.