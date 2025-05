Jacky Ramírez, expareja del cantante Altafulla en un anterior reality, reaccionó sobre la relación del artista con la influenciadora Karina García en La casa de los famosos Colombia.

Si bien el barranquillero ha hablado en repetidas ocasiones sobre Rochy como la exnovia que más ha querido, el cantante sostuvo un romance con Jacky Ramírez en un reality tiempo atrás, el cual solo ocurrió dentro del programa.

La mujer fue interrogada sobre el cantante tras la grana cogida que ha tenido en La casa de los famosos Colombia.

La mujer detalló que la creadora de contenido Karina García le parecía una mujer muy linda, aunque aclaró que no ha visto muchas cosas de cómo en su relación.

"Súper guapa, me parece que es la más bonita de la casa, en cara, cuerpo, la personalidad no la he visto mucho, pero me parece muy linda", dijo.