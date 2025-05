Tras abandonar La casa de los famosos Colombia 2025, Karina García estuvo nuevamente en el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN, en el que por obvias razones la cuestionaron sobre Andrés Altafulla.

La relación entre Karina y Altafulla, que todavía no es formal, ha sido un tema relevantemente comentado en redes sociales. Precisamente, en el mencionado programa de las mañanas hablaron con la modelo paisa y la vida financiera del cantante costeño.

Resulta que comenzó a esparcirse la información de que Altafulla, aparentemente, tiene una buena vida financiera; de hecho, hasta lo tildaron de venir de una familia millonaria.

En diferentes oportunidades, Andrés ha dicho en La casa de los famosos Colombia que sus papás han trabajado arduamente para tener una estabilidad económica, así que Karina García dio su opinión sobre esto, teniendo en cuenta que ella se cataloga a sí misma como una mujer abundante.

"Yo les voy a ser muy honesta. Ustedes saben que yo soy una mujer abundante, a mí me gusta vivir bien, las parejas que he tenido han sido abundantes, entonces, allá (en La casa de los famosos Colombia) me molestaban mucho", señaló Karina García.