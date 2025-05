Ya pasaron semanas desde el momento en el que Karina García fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2025, pero la modelo sigue siendo tendencia en las plataformas de interacción social.

Luego de haber visitado el reality del Canal RCN por dos días, Karina García estuvo en diversas entrevistas donde se refirió a sus excompañeros. En ese orden de ideas, la modelo paisa aseguró que Emiro Navarro tuvo un sorprendente cambio.

En la propuesta radial de 'los impresentables', Karina García dio características de los participantes que ya se fueron y los que quedan en La casa de los famosos Colombia. Al momento de preguntarle por Emiro Navarro, la influencer se desahogó.

De acuerdo con Karina, el creador de contenido costeño no es el mismo que cuando ingresó al formato de convivencia. Después de esto, reveló sus diferencias.

"Ay, no, es que me hablan de Emiro y me duele como el corazón... Es otra persona totalmente, me parte el corazón ver a Emiro como está, pero solamente los televidentes lo han notado... Yo, que era su amiga, Emiro es otra persona", expresó Karina García.