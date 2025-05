Durante una de sus más recientes presentaciones como parte de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour en Estados Unidos, Shakira sorprendió a sus seguidores al cambiar en pleno show la letra de una de sus canciones más populares. La modificación, que fue compartido por la misma artista en su cuenta oficial de Instagram, generó múltiples reacciones entre sus fanáticos y volvió a poner en el centro de la conversación su separación con Gerard Piqué.

Shakira sorprendió a sus fans al cambiar la letra de una canción en pleno concierto

El momento en el que Shakira sorprendió a sus seguidores, tuvo lugar en el verso de la canción La bicicleta, éxito que lanzó en 2016 junto a Carlos Vives. En la versión original, la letra dice: “que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona”. Sin embargo, en esta presentación, Shakira optó por cambiarla por: “que si a ese tipo algún día le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona”.

“¡Lleva, llévame en tu bicicleta! #LMYNLWorldTour”, fueron las palabras que la artista barranquillera agregó a la descripción del post que en sus primeras horas alcanzó más de 290 mil ‘likes’ por parte de la enorme comunidad digital que acumula en esta red social.

Shakira cambió la letra de una de sus canciones y así reaccionaron sus fans

Como era de esperarse, los fanáticos de la ‘loba’ no tardaron en reaccionar y expresar su opinión respecto a la inesperada decisión de la cantante, por lo que no dudaron en enviarle amorosos mensajes ratificando su admiración y, por su puesto, mencionando el tema su expareja que no pudo pasar desapercibido.

“Jamás voy a Super al “este tipo” eres brava mi Shak”, “Amo como le cambio la letra”, “Eres la mejor del mundo cuánto amamos estar en vivo y verte”, “Ese tipo que se quede lejos, diosa Shak siempre”, son algunos de los más de 3 mil comentarios que se pueden leer al pie del video.

Por ahora, la intérprete colombiana continúa llegando con sus memorables canciones a varios rincones de Estados Unidos, país en el que comenzó su gira el pasado 13 de mayo. Luego llegará a Canadá destino en el que planea culminar el próximo mes de junio.