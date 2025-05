El actor Camilo Trujillo tuvo la oportunidad de conectarse por última vez con La casa de los famosos Colombia 2025, luego de ser eliminado del reality y no alcanzar a ser parte del Top 6.

Camilo estuvo en el set donde Carla Giraldo y Marcelo Cezán presentan, allí lanzó un comentario que fue retractado por la conductora principal del formato de convivencia.

¿Cuál fue el comentario de Camilo Trujillo que Carla Giraldo utilizó para reflexionar en La casa de los famosos Colombia?

Según Trujillo, quedó satisfecho con su participación en La casa de los famosos Colombia, ya que se destacó por ser educado y evitar los altercados que se pueden generar por distintas razones en el reality del Canal RCN.

Sin embargo, luego de esto, el exparticipante recalcó que hay niños y niñas que ven La casa de los famosos 2025, algo que hizo que Carla Giraldo compartiera su punto de vista entre una mezcla de reflexión con llamado de atención incluido.

Camilo Trujillo quedó satisfecho con su participación.

¿Cuál fue el llamado de atención de Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia?

Camilo Trujillo dio a entender que es importante impartir el ejemplo en la producción, pues hay espectadores menores de edad. No obstante, fue cuando la presentadora intervino porque indicó que el formato como tal no está diseñado para niños, teniendo en cuenta de que la transmisión de La Gala no es en un horario familiar como tal.

Lo anterior haciendo un llamado a la conciencia y la responsabilidad de consumo por parte del cuidado de los padres, madres o acudientes de los menores.

Carla Giraldo es la presentadora principal de La casa de los famosos Colombia.

Como La casa de los famosos Colombia es de emociones, hay situaciones que generan reacciones diversas y por eso es que el reality no deja de ser tendencia en redes sociales, siendo un competo 'boom' digital.

¿Cómo reaccionó el público a la opinión de Carla Giraldo?

Los internautas aplaudieron el mensaje de Carla Giraldo, ya que incentivó a la importancia de comprender que no todos los contenidos son para todo el público, con base en que la televisión y los demás canales de comunicación buscan entretener y hacer del consumo una elección propia, a la vez de enseñanza.

