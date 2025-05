Luego de que Karina García visitó por dos días La casa de los famosos Colombia 2025, la modelo antioqueña dio revelaciones respecto a su relación con Melissa Gate.

En la visita, Melissa arremetió contra Karina, pues la tildó de ser una mujer "fea" y, además, mencionó que todo es gracias a "la ciencia médica". Pues bien, la exparticipante de La casa de los famosos dio a conocer su postura, a la vez que detalló que conoce a Gate desde hace años e incluso la invitó a su casa.

¿Qué piensa Karina García de que Melissa Gate le hubiese dicho "fea" en La casa de los famosos Colombia?

Sí, tal como se dijo, Melissa y Karina se conocen desde hace tiempo. Según la modelo paisa, cuando su excompañera de reality se dedicaba al tema estético, solicitó de sus servicios.

En primera medida, Karina García reveló en charla con la propuesta radial de 'los impresentables' que le dio risa que Melissa hubiese mencionado el tema de la ciencia médica, luego aprovechó y le lanzó una pulla.

"No soy una mujer ofensiva, hubiese podido contestarle un montón de cosas, pero bueno, nada. Lo único que tengo por decir me dijo fea y yo le dije que soy preciosa, ella me dijo gracia a la ciencia médica. Yo digo, bueno, al menos a mí la ciencia médica me ayudó", sentenció Karina García.

¿Cómo se conocieron Karina García con Melissa Gate antes de La casa de los famosos Colombia?

Lo anterior no fue todo, ya que Karina señaló que conoce a Melissa hace aproximadamente ocho años y fue por cuenta de un equipo de fútbol. Aunque no fueron amigas, eran cercanas y hasta visitó su hogar.

"Yo llegué a ir a la casa de ella. A ella le gusta mucho todo el tema de la estética, entonces, ella como que me aplicaba plasma en la piel y me hacía tratamientos estéticos... No fuimos las más cercanas, pero para uno llevar a alguien a la casa tiene que ver que hay una relación chévere", declaró Karina.

Ante lo dicho, la exhabitante de La casa de los famosos indicó que le parece curioso el cambio de actitud de Melissa con ella, así que concluyó que puede ser que nunca fue de su agrado.