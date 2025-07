Tristan Rogers, reconocido actor de "General Hospital", es diagnosticado con cáncer

Tristan Rogers, reconocido por su emblemático papel en el drama médico "General Hospital", atraviesa actualmente un delicado momento de salud tras ser diagnosticado con cáncer.

En un comunicado emitido por su representante, Anthony Turk, se informó que el actor enfrenta una etapa difícil junto a su familia, aunque mantiene una actitud optimista frente a la enfermedad.

¿Qué tipo de cáncer padece Tristan Rogers?

El 17 de julio de 2025, se informó oficialmente que Tristan Rogers, de 79 años, fue diagnosticado con cáncer. Aunque no se ha revelado el tipo específico, su representante aseguró que el actor está siendo acompañado por un equipo médico y que se mantiene optimista ante el diagnóstico.

Rogers y su familia han solicitado privacidad mientras atraviesan esta etapa y expresaron su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas por parte de sus seguidores y colegas.

Aunque no se ha revelado el tipo de cáncer que padece, Tristan Rogers enfrenta la enfermedad con optimismo y apoyo de sus seres queridos. (Foto Amy Sussman / AFP)

Ese mismo día, para sorpresa de muchos, el actor hizo una emotiva aparición en "General Hospital" interpretando nuevamente a Robert Scorpio, marcando su regreso a la pantalla tras su última intervención en noviembre de 2024. El momento fue especialmente significativo para los fans, quienes lo recibieron con entusiasmo y emoción.

Según el comunicado oficial, futuras actualizaciones sobre su estado de salud serán compartidas únicamente si el actor y su familia así lo consideran apropiado.

¿Quién es Tristan Rogers?

Tristan Rogers, nacido el 3 de junio de 1946 en Melbourne, Australia, es un actor veterano de más de cinco décadas de trayectoria.

Es conocido principalmente por su interpretación del emblemático Robert Scorpio en la telenovela "General Hospital", personaje que encarnó de forma continua o recurrente desde 1980 hasta su última aparición en julio de 2025.

Además de Hospital General, ha tenido papeles destacables en otras producciones como The Young and the Restless (como Colin Atkinson), The Bay, y fue galardonado con un Daytime Emmy en 2020 por su actuación en la serie Studio City.

¿En qué producciones aparece Tristan Rogers?

Tristan Rogers se convirtió en una figura icónica de las telenovelas estadounidenses, gracias a su sólida carrera en producciones de televisión desde la década de 1970.

Su papel más recordado es el del agente Robert Scorpio en "General Hospital", una de las telenovelas más longevas de la televisión.

Rogers debutó en la serie en 1980 y, desde entonces, ha participado en más de 1.400 episodios, incluyendo apariciones especiales y spin-offs como General Hospital: Night Shift y Port Charles. Su personaje se convirtió en un favorito del público por su carisma, inteligencia y protagonismo en tramas de acción y espionaje.

Además de su emblemático rol en General Hospital, el actor también formó parte del elenco de otras telenovelas reconocidas. En The Young and the Restless, interpretó al misterioso Colin Atkinson entre 2010 y 2019, y también tuvo una participación en The Bold and the Beautiful.

Su versatilidad lo llevó a ser parte de The Bay, una serie galardonada con múltiples premios Emmy, donde interpretó a Lex Martin. En 2020, su trabajo como Doc en la serie Studio City le valió un Daytime Emmy Award, consolidando aún más su prestigio en el mundo del entretenimiento.

Rogers también incursionó en el cine y la animación. Uno de sus papeles más recordados en la pantalla grande fue en la película animada de Disney Bernardo y Bianca al rescate (1990), donde prestó su voz al ratón canguro Jake.

Antes de establecerse en Estados Unidos, Tristan Rogers trabajó en producciones australianas como Bellbird, Number 96 y The Link Men, series populares en su país natal que marcaron el inicio de su carrera como actor.

Su paso por la televisión internacional, especialmente en el género de los dramas, lo ha convertido en un rostro familiar y querido por varias generaciones de espectadores.

Con más de cinco décadas en la actuación, Tristan Rogers ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento estadounidense, consolidándose como uno de los actores más emblemáticos del mundo de las series televisivas.