Este domingo hubo reto creativo de 60 minutos en MasterChef Celebrity. Patricia Grisales y Michelle Rouillard se hicieron juntas y les tocó preparar un desayuno costeño.

Las participantes se mostraron felices por armar dupla para este reto, sin embargo, cometieron un error que las obligó a rediseñar el plato que presentarían originalmente.

Patty y Michelle avanzaban con la cocinada cuando la primera notó que la estufa donde había puesto las yucas estaba apagada.

“¡Esto no está prendido!” ¡No puede ser!”, lamentó Patty. Seguidamente, Michelle le dijo que debían entonces buscar un plan B, puesto que las yucas no estarían a tiempo para la preparación que habían ideado.

La exreina de belleza pensó en reemplazarlas con papas, pero Patricia le recordó que, dentro de las indicaciones, Jorge Rausch les había aclarado que no podían usarse, dado que no eran acordes para esta receta.

En definitiva, esta dupla debió buscar una alternativa y pensar rápido cómo reemplazar a la yuca. Para su beneficio, contaron con la despensa abierta durante los 60 minutos del reto.

Patricia Grisales ha destacado por su creatividad y talento dentro de la famosa cocina de MasterChef Celebrity, y Michelle ha sido lo propio, aunque en más de una ocasión ha tenido diferencias con varios compañeros.

En varios momentos, a la actriz le ha costado controlar las emociones y eso ha desatado algunos inconvenientes con otros compañeros.

En un reciente reto, Michelle se unió a Caterin Escobar dentro de un equipo, del que también hicieron parte Julián Zuluaga y Violeta Bergonzi.

En medio de la cocinada se suscitaron diferencias entre ellas, tanto, que Michelle se quejó porque cree que Caterin no la tuvo en cuenta y el plato, prácticamente, se hizo bajo la forma en que quiso la actriz caleña.

“Caterin no me escucha, yo siento que las hamburguesas quedaron simples. Aquí básicamente toca hacer las cosas a su manera porque para ponerme a pele*r me da mamera", había manifestado la exreina de belleza.