El reto creativo de este domingo en MasterChef Celebrity estuvo marcado por la gastronomía de las regiones colombianas. En el caso de Alejandra Ávila y David Sanín, debieron cocinar un desayuno valluno.

¿Cuál fue el plato que presentaron Alejandra Ávila y David Sanín en MasterChef Celebrity y que ganó un "cachete"?

‘¿Para qué holandés, si tenemos chontaduro?’ se llamó el plato de la actriz y el comediante. De entrada, Nico de Zubiría quedó encantado con el punto del huevo y sin titubear les dijo “está sensacional. Hay textura, hay cremosidad. Es un plato de gente inteligente”.

Artículos relacionados Karina García Karina García reaccionó a seguidora que habló del pago por criticar a la ‘Toxi Costeña’

Seguidamente, Belén Alonso dijo que, aunque no se siente muy curtida en la cocina colombiana, sí sabe identificar cuando un plato es rico y cuando no. Por ende, no dudó en destacar el emplatado y los sabores de la preparación de David y Alejandra.

Jorge Rausch fue el tercero en calificar el plato. Hizo la degustación y decidió darles "cachete" a ambos, evidenciando que había quedado muy conforme con lo que había probado.

Alejandra y David formaron una gran dupla y lograron un buen plato. Foto: Canal RCN

Sin duda, Alejandra y David lograron un espectacular plato y pueden estar tranquilos porque, seguramente, no habrá delantal negro para ellos.

Valentina Taguado dio su opinión al respecto y contó que los tenía de frente mientras ellos cocinaban. Por los comentarios que recibieron, manifestó que definitivamente se lucieron y ahora pueden decir con gusto que Rausch les dio un cachete.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Alejandra Ávila lloró en MasterChef Celebrity tras comentario de Jorge Rausch, ¿qué pasó?

Alejandra y David se dieron un fuerte abrazo y Rausch dijo en varias ocasiones que estaba “delicioso”. Sanín, sin embargo, lamentó que no haya habido pin de inmunidad para esta ocasión.

Caterin Escobar es caleña y manifestó que le hubiera encantado probar la salsa de chontaduro preparada por ellos dos.

Desde el primer día, Alejandra Ávila ha ganado elogios por su talento para la cocina. Foto: Canal RCN

Los desayunos marcaron la hoja de ruta de este domingo en MasterChef Celebrity. Inspirados en varias regiones, los participantes debieron ser creativos y muy audaces durante 60 minutos que duró el reto.

¿Por qué Alejandra Ávila lloró en MasterChef Celebrity?

Alejandra Ávila ha brillado desde el día uno en MasterChef Celebrity, pero recientemente rompió en llanto por un comentario que le hizo, justamente, Rausch, quien ahora le dio un cachete.

Tras probar el plato de Alejandra, el chef bogotano dijo: “yo no me haría con Aleja en este punto de la competencia ni loco”.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Esta fue la ventaja que Alejandra Ávila se ganó en MasterChef Celebrity

La ibaguereña se mostró afectada por esas palabras y no pudo contener las lágrimas. “Es muy duro que diga eso porque uno se esfuerza mucho. De verdad es un reto complicado”.