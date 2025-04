En La Casa de los Famosos Colombia, un nuevo romance está capturando la atención de los espectadores. Karina García, la popular creadora de contenido, ha dado de qué hablar por su cercanía con Andrés Altafulla, actor y cantante barranquillero, desatando una ola de emociones y reacciones dentro y fuera del reality.

Luego del sábado de fiesta y en medio de risas y confidencias, Karina admitió a sus compañeros del cuarto Fuego que siente una atracción por Altafulla. "Obviamente él a mí me gusta, pero yo no se lo he dicho. Nadie lo sabe", confesó la influencer, generando sorpresa y curiosidad entre los participantes.

Melissa Gate reaccionó al posible romance entre Karina y Altafulla

Ante un posible romance entre el barranquillero y la paisa, Melissa Gate no dudo en reaccionar. La influencer, quien ha sido objeto de los coqueteos de Altafulla, enfrentó a Karina con una mezcla de competencia y humor:

"¿Ya no más, Karina? Primero me quitaste a Marlon y ahora vas por Altafulla. ¡Necesito un psicólogo!", bromeó Melissa, antes de prometerle su apoyo.

La situación se dio en medio de comentarios donde se sigue especulando el gusto que hay entre Karina y Altafulla, por lo que esta respuesta refleja la complejidad de las relaciones dentro del reality, donde los sentimientos y las estrategias se entrelazan constantemente.

Los romances de Karina García, ¿realidad o estrategia?

Karina García no es ajena a los romances dentro de La Casa de los Famosos. Su relación fugaz, pero intensa con Marlon Solórzano Zapata marcó su inicio en el programa. Aunque su vínculo con Marlon fue breve, dejó una huella significativa en la dinámica del reality.

La llegada de Altafulla ha añadido una nueva capa de emoción a la convivencia. Sus constantes coqueteos con otras participantes, como Melissa Gate y Laura González, han generado inquietud en Karina; sin embargo, esto no ha alejado a la paisa de los halagos de Altafulla, quien no se rinde en seguirla pretendiendo.

Mientras la audiencia en redes sociales no para de seguir el romance entre Karina y Altafulla, la Casa, escenario de retos y alianzas, vuelve a demostrar que, más allá de la competencia, los lazos afectivos pueden convertirse en la principal herramienta para ganar simpatía o, también, para generar divisiones en la competencia.