Se presentó el brunch de la semana 12 en La casa de los famosos Colombia 2025, el cual, por primera vez, todo el cuarto Agua estuvo presente junto a Yina Calderón, de equipo Fuego. Adicionalmente, Andrés Altafulla también los acompañó, pues es el líder y tuvo que crear las preguntas para sus compañeros de reality.

Por lo general, el brunch suele ser dinámico y entretenido, pero, en esta oportunidad, no hubo lo de otros encuentros, aunque uno de los momentos más destacados fue cuando Yina Calderón dio a conocer lo que piensa de La Liendra y su modo de juego en La casa de los famosos Colombia.

La empresaria de fajas expresó que su disputa no es la estrategia de Agua al haberse nominado entre sí, mucho menos el show, sino que el problema son las personas como La Liendra que le hizo creer que es un buen individuo y que se quiere ir, cuando, para Yina Calderón, no es así.

"Monta toda una película... Juega con sus amigos, eso a nosotras no nos importa, ustedes verán, para nosotros mejor porque nos quedamos, pero es cómo puedes tener tanto raye en tu cabeza Liendra. Lo malo no es la estrategia, lo malo es la maldad, ustedes piensan que les va a salir igual que lo de Altafulla; porque como Altafulla cogió ese sobre, jugó y la gente lo avaló", sentenció Yina Calderón.

Enseguida, la polémica influenciadora detalló que Altafulla tomó el sobre de las tentaciones, aunque fue una herramienta del juego, así que tachó la estrategia de Agua porque lo que querían era que el costeño nominara a alguien de su mismo equipo Fuego para discutir y, en realidad, eso no sucedió.

Por su parte, La Liendra justificó que es como si fuese un juego de fútbol y por eso hay que tomar cartas en el asunto.

Yina Calderón se atrevió a decir las palabras que comentaría La Liendra, dado el caso en el que fuese eliminado de La casa de los famosos Colombia.

"No te quieres ir y yo les voy a decir una cosa Colombia, se acordarán de mí. Si este sujeto se llega a ir, su repertorio afuera va a ser el siguiente: me fui porque yo se lo pedí a Colombia, porque le dije a Colombia que ya había alcanzado mi meta, porque no soportas irte si no es con una justificación... Estás pensando solo en ti", señaló Yina Calderón.