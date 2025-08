Andrea Guzmán es eliminada de MasterChef Celebrity, así reaccionó

La actriz Andrea Guzmán se convirtió en la quinta eliminada de MasterChef Celebrity luego de que su preparación tuviera un error imperdonable.

La actriz cayó a reto de eliminación junto a Violeta Bergonzi, Caterin Escobar, Valeria, LuisFer y Nicolás, quienes fueron superiores con sus recetas.

Los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso optaron por escuchar a los participantes y decidieron que para el reto de eliminación realizaran un plato libre, es decir, que podían realizar una preparación que ya tuvieran entrenada y manejaran fácilmente para que pudieran sorprenderlos.

Andrea Guzmán optó por realizar un plato muy típico colombiano con pollo, el cual llamó "Abrazo servido".

Si bien por fuera se veía casi perfecto, una vez el chef Nicolás de Zubiría se acerca a probarlo de primero abre el pollo y se da cuenta que está completamente crudo, un error imperdonable en la cocina de MasterChef Celebrity.

Los jurados Jorge Rausch y Belén Alonso se acercan y ven el término del pollo y destacan su sentimiento de tristeza al ver lo que le ocurrió a la actriz.

Una vez deben tomar la decisión, los chefs aseguran que tiene la respuesta clara, pues la situación fue más que evidente y dan el nombre de la actriz Andrea Guzmán, quien también sospechaba que era ella.

La actriz se mostró muy triste y nostálgica por el resultado, pues no se esperaba que un pollo que duró una hora en el horno le quedara crudo.

Sin embargo, aceptó la decisión de los chefs y agradeció por haberle permitido mostrar un poco más de ella en la competencia y haber disfrutado de una experiencia como esta.

"Siempre he dicho que además de los proyectos que uno tiene es la gente con la que uno comparte. Me voy con el corazón lleno de amor de todos ustedes y gracias por todo lo que me enseñaron, me hubiera encantado aprender más, fue un honor estar acá, pero me tocó irme", dijo.