El actor Julián Trujillo, que regresó a La casa de los famosos Colombia con una sorprendente sección llamada "Frente al espejo", apareció en nuevo capítulo junto a la influenciadora Melissa Gate.

¿Qué le dijo Melissa Gate a Julián Trujillo en La casa de los famosos Colombia?

El actor confrontó a Melissa Gate con sus verdades e inseguridades en La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora confesó cuánto le gusta verse en el espejo y detalló lo orgullosa que está de lo que ve.

"Tengo una mirada muy transparente, yo soy de las que cree que así tú quieras fingir que eres algo la energía y tus ojos te pueden delatar, lo que soy es lo que hay y punto", dijo.

Asimismo, señaló que solo tiene dos personas importantes en su vida, pero resaltó cuánto ama su soledad.

"Yo lo único que quiero ser es feliz. Las personas más importantes de mi vida son mi hijo y mi mamá, creo que hay un lazo que nos une y eso nos hace extrañar a las personas, aunque podría vivir sin ellos, estar en esta casa es vivir sin ellos, siempre puedes vivir sin otros, yo disfruto mucho de mi soledad, tampoco es algo que me trastorne. Cuando uno es inteligente menos personas son menos problemas", agregó.

¿Qué tiene Melissa Puerta para ofrecer en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido le aclaró que Melisa Gate es un personaje, pero Melissa Puerta es su verdadero ser.

"Estoy en un punto de mi vida en el que nada me importa (...) yo no vine a ser ejemplo de nada, yo vine a vivir mi propia experiencia y a mirar a ver qué hay, estoy enfocada en mí. Melissa Gate es una payasa a la que pueden tratar como les dé la gana, conmigo las cosas son diferentes, soy de un solo tono, son o no son", puntualizó.

Sin embargo, indicó que no sabe cuál es su verdadera identidad.

"El Puerta no es para todo el mundo. Ya no sé quién soy, si soy Melissa Puerta o Melissa Gate o una mezcla entre las dos, por ahora si soy o no soy es problema mío", reveló.

¿Qué le dijo Julián Trujillo a Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, el actor le compartió una enseñanza tras su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.