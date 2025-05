Una nueva jornada de nominación se vivió el pasado miércoles 7 de mayo en La casa de los famosos Colombia, donde casi todos los participantes quedaron en riesgo de eliminación. En redes sociales, varios usuarios notaron que Melissa Gate, una vez más, se habría ofrecido como “tributo” para evitar que Emiro Navarro fuera nominado. Ante los comentarios, la influenciadora aclaró la situación.

¿Melissa Gate está protegiendo a Emiro de quedar en riesgo de eliminación en La casa de los famosos?

En entrevista con El Mañana de La Mega, quien por estos días se ha tomado La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate fue abordada por este tema que es tendencia en redes sociales. Aunque la influenciadora intentó evadir la pregunta finalmente comentó cuáles son sus intenciones con Emiro Navarro.

Pues recordemos que durante la reciente jornada de nominación Mateo Varela, líder de la semana, tuvo que usar su beneficio de nominación en el que solo tenía como opciones a Melissa y Emiro Navarro, optando finalmente por Emiro tras lo que parecía ser una seña sutil de Gate.

Ante esto, Melissa comentó que desde hace varias semanas le había manifestado a Emiro que si en sus manos estaba el poder evitar que él estuviera en el cuarto de eliminación lo haría.

"Yo un día le dije: si yo te puedo ayudar a que no pases por ese cuarto pues ahí qué bobada. Suficiente tiene con estar en la cocina metido todos los días para irlo a meter también a ese cuarto, pues la verdad no me parece", comentó la influenciadora.

¿Cómo reaccionó Emiro al enterarse que Melissa Gate lo estaba protegiendo en La casa de los famosos Colombia?

Antes de que Melissa Gate revelara las razones por las que lo estaba protegiendo, Emiro Navarro le comentó a los locutores que veía en ella una persona en quién realmente confiar en medio de un mar de estrategias que día a día se crean dentro de La casa de los famosos Colombia.

"Yo creo que en los momentos difíciles es donde uno se da cuenta en realidad con quién cuentas y con quién no. No todo el que te promete lealtad, te promete compañía, te promete siempre estar ahí, te cumplen. Esos actos demuestran que de verdad hay algo real, porque aquí son puras estrategias”, comentó Emiro, quien confesó que pese a su amistad con Melissa no esperaba un acto de este tipo.