El detector de mentiras se tomó La casa de los famosos Colombia y dejó en evidencia a más de uno y desató una serie de encuentros entre algunos participantes. Entre los famosos que se sintieron afectados con la dinámica está Karina García, quien quedó notablemente molesta con la afirmación de Melissa de que quería que ella debía ser eliminada del reality.

Artículos relacionados Mateo Varela Hermana de Mateo Varela reaccionó a disculpas de Norma Nivia tras salir de La casa de los famosos

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Karina en el detector de mentiras de La casa de los famosos?

Durante la dinámica del detector de mentiras, cada participante pasó al confesionario para responder las preguntas realizadas por El Jefe. Sin embargo, en esta oportunidad los participantes también tuvieron la oportunidad de formular sus propias preguntas para quien estuviera pasando por el detector. Durante el turno de Melissa, Yina Calderón aprovechó para preguntar si ella hablaba en serio o no cuando manifestaba a las cámaras que ‘X’ participante debía ser eliminado de la competencia.

Karina García se va con todo contra Melissa Gate. (Foto Canal RCN).

Ante esto Melissa, quien por estos días había manifestado en diversas ocasiones que Karina debía ser eliminada de La casa de los famosos Colombia respondió de manera afirmativa, y obteniendo luz verde por parte del detector de mentiras.

Artículos relacionados Marcela Reyes Exesposo de Marcela Reyes se pronunció tras acusaciones de infidelidad con Karina

¿Cómo reaccionó Karina García a las afirmaciones de Melissa de que ella debía ser eliminada de La casa de los famosos?

Al finalizar la actividad, Karina García se mostró notablemente afectada por las palabras de Melissa Gate hacia ella y quiso desahogarse con Andrés Altafulla, su pareja dentro del reality. La influenciadora manifestó que le daba rabia que Melissa dijera frente a las cámaras que quería que ella fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia, ya que esto podría traer consecuencias en su contra en las votaciones de la próxima eliminación.

Además, en medio de su enojo, aseguró que enfrentaría a Gate en las próximas horas ya que consideraba que ella nunca se ha involucrado negativamente con ella.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares está de luto: falleció la gatita que le salvó la vida hace 19 años

“Me da rabia que esta pelada diga que quiere que yo me vaya de La casa de los famosos Colombia que porque sí. Yo con esa pelada nunca me he metido, yo le voy a preguntar ahorita. Aquí la han tratado de lo peor, entonces por qué me tiene que mencionar a mí, por qué soy yo quien se tiene que ir de la casa, eso me da demasiada rabia, antes yo aguanto mucho”.