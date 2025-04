La tensión entre Melissa Gate y Yina Calderón ha venido bajando con el pasar de las semanas en La casa de los famosos Colombia y la antioqueña recientemente se sinceró sobre el motivo por el que le bajó a su pelea con la DJ.

Melissa Gate decidió tener un momento de sinceridad frente a la cámara de la barbería y hablar de diferentes temas que viene analizando y sintiendo sobre La casa de los famosos Colombia.

Uno de los temas que tocó fue el de Yina Calderón, con quien a principio del reality del Canal RCN tenía constantes cruces y peleas, hasta el punto que el Jefe les llamó la atención a ambas por sus faltas de respeto.

En las últimas semanas ambas participantes no se han vuelto a enfrentar y tampoco a decirse nada en las dinámicas de La casa de los famosos Colombia, por lo que muchos televidentes se han extrañado de este cambió de actitud de ambas.

Un tema del cual Melissa Gate quiso hablar y revelar por qué desde su parte no ha vuelto a discutir y enfrentarse con Yina Calderón.

Melissa Gate aseguró que había decidido dejar de pelear con Yina Calderón tras reflexionar sobre sus comentarios sobre ella, asegurando que la hacían sentir 'muy mal'.

La influenciadora antioqueña aseguró que se sentía como una mala persona por haber dicho cosas sobre el físico de Yina Calderón y por no tener filtro contra ella.

Ya no quiero pelear con Yina porque me siento mal, una mala persona, me siento tan mal por haber dicho todas esas cosas feas.