La modelo y creadora de contenido, Melissa Gate, fue una de las aspirantes para ingresar a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. A lo largo del proceso, logró destacarse y, gracias a la votación del público, fue la primera seleccionada para ser parte de la casa más conocida.

Melissa ha mantenido una relación cercana con su comunidad digital a través de sus redes sociales, donde muestra aspectos de su estilo de vida. En las últimas semanas, ha compartido detalles sobre su participación en el reality.

De hecho, Melissa ha compartido con sus seguidore temas como qué look llevar al reality, pues desde su anuncio como aspirante ha lucido diferentes estilos, su cabello rubio y corto, después optó por trenzas y una melena larga, pero más adelante cambió este look por su cabello natural.

De hecho, en diciembre para despedir el año 2024 lucio un look con una peluca de cabello corto y negro, este estilo logró cautivar a sus seguidores quienes pidieron que lo llevara para La casa de los famosos.

A propósito del anuncio de los nuevos integrantes de La casa de los famosos Colombia, segunda temporada, Melissa compartió su opinión frente a los recientes anuncios, que hasta la fecha contempla a 14 participantes, incluyéndola, en su mensaje dejó claro que es el número uno, no solo por haber sido la primera participante elegida, sino también porque también espera cautivar al público y mantenerse en la competencia hasta el final.

Melissa también aprovechó sus redes sociales y reveló que le cuesta relacionarse con otras personas asegurando que reconoce que esto se debe a su personalidad. En su mensaje también hizo una petición especial a sus seguidores, “que no le vuelvan a hablar”. Sin embargo, finalizó con un mensaje que sus seguidores tomaron con diversión expresando que esto hace parte de su personalidad y que Melissa lo escribe de manera sarcástica.

Últimamente tengo problemas con todo el mundo, me cuesta mucho relacionarme con los demás, estoy por pensar que el problema soy yo, y como le problema es mío, les voy a pedir el favor que no me vuelvan a hablar y me dejen sola gracias. Total yo nunca les he servido para nada!!! Y ustedes a mí tampoco!!!.