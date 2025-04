La influenciadora Melissa Gate reaccionó al nuevo romance entre Altafulla y Karina García en La casa de los famosos Colombia.

Si bien el cantante estaba acortejando a Melissa Gate, ella le dejó claro que solo quería una amistad, por lo que, él decidió no seguir insistiendo.

En medio de su rechazo, el artista puso su visión en la influenciadora Karina García, que le ha dado algunas señales de que le gusta, pero no ha querido darle un beso debido a que está confundida por el coqueteo del artista y por lo que puedan decir de ella al tener un segundo romance dentro del reality tras haber tenido uno al inicio con Marlon Solórzano, quien fue eliminado.

La influenciadora Melisa Gate entró al cuarto Fuego y vio a Altafulla y Karina García descansando juntos y no tardó en reaccionar.

"¿Arrunchis? wao, esto va demasiado rápido, así es que tiene que ser (...) mientras ustedes disfrutan de las delicias del amor yo me arreglaré para esta noche", dijo.

Posteriormente, con Altafulla cerca le habló a la cámara y con el humor y sarcasmo que la caracteriza lanzó un curioso mensaje al respecto.

"Al final se quedó con la que tenía el cu** más grande, no importa si eres una mujer trabajadora, inteligente, que piensa en él, al final él siempre se va a quedar con la que tenga el cu** más grande (...) Me siento mal, de lo peor, cómo es que perdí esta oportunidad. Altafulla no, Karina devuélvemelo", agregó.