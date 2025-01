La influenciadora Melissa Gate llegó al cuarto ‘Agua’ en La casa de los famosos Colombia luego de que la líder de la semana, la cantante Toxi Costeña, así lo decidiera.

La creadora de contenido ingreso a La casa de los famosos Colombia durante la gala de este martes 28 de enero, donde protagonizó un polémico encuentro con Yina Calderón en el que ella se le acercó para saludarla y la empresaria la tildó de “hipócrita”.

Tras su controversia y después de conocerse con los demás participantes, Melissa llegó al cuarto ‘Agua’ y allí habló con el influenciador la Liendra sobre lo sucedido.

“Yo no venía con intenciones de choque, yo vengo en son de paz, pero tampoco voy a dejar que me falten al respeto y me maltraten y lo que ella hizo de quinta me parece (…) yo no me voy a dejar provocar de nadie, la que quedó mal ante Colombia fue ella, yo quedé como una dama”, le dijo.