Los influenciadores Melissa Gate y Mateo Varela, conocido como Peluche, discutieron en La casa de los famosos Colombia.

El Jefe puso a los participantes de La casa de los famosos Colombia en el banquillo, donde todos debían pasar y recibir una cualidad y un defecto de sus compañeros.

En el turno de Norma Nivia, el creador de contenido Mateo Varela le dio a conocer varios defectos, los cuales le disgustaron a la actriz.

Mateo estaba con sus amigos de los lavaplatos y Melissa se acercó con Emiro Navarro a hablar, donde mencionaron el tema y el modelo le reclamó a la influenciadora por lanzar comentarios frente a ella al respecto.

"Me estás culpando a mí, yo no metí cizaña, yo solamente dije 'ja, se desquitó' y me reí, así como me río de ti, de la Liendra. Ella ya tenía rabia igual antes de mi comentario y todos hicimos comentarios como para que me caigas solo a mí", le dijo.