Melissa Gate acusó a Yina Calderón en La casa de los famosos

La primera jornada de nominaciones en La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo el pasado 29 de enero, un dinámica que se hizo en secreto desde el confesionario.

Cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de pasar de manera individual al confesionario para votar por dos compañeros que quisieran enviar a la placa de nominados del reality, en la que ya estaba el actor Camilo Trujillo.

En medio de esta dinámica, la creadora de contenido Melissa Gate pasó a dar sus votos, dándole dos de estos a la DJ Yina Calderón, con quien ha tenido varios enfrentamientos y diferencias en lo que llevan compartido en el reality.

Melissa aseguró en el confesionario de La casa de los famosos Colombia que desde antes de ingresar al reality tienen una 'pelea casada' y que por eso la tensión entre ellas no ha bajado.

Melissa en su desahogo también expresó que otro de los motivos para nominar a Yina Calderón era porque supuestamente la había estrujado días atrás cuando se vieron por primera vez en el reality.

Tenemos una pelea casada desde afuera. Ella me estrujó, me parece que no debería estar acá.