Melissa Gate confesó que pensó en interrumpir su embarazo

Melissa Gate ha sido una de las participantes que más ha marcado a los televidentes en La casa de los famosos Colombia, especialmente tras revelar su historia de vida. Luego de recibir comentarios crueles de Yina Calderón, quien la acusó de haber abandonado a su hijo, la influenciadora aclaró la verdadera razón por la que el niño vive actualmente con su padre. Sin embargo, en las últimas horas, Gate sorprendió una vez más al confesar que, al enterarse de su embarazo, consideró interrumpirlo y explicó sus motivos.

La razón por la que Melissa Gate pensó en interrumpir su embarazo a los 15 años

En una conversación con Mateo Varela ‘Peluche’ en La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate reveló que, tras quedar embarazada a los 15 años, consideró interrumpir su embarazo y explicó sus razones. Según contó la influenciadora, la edad y la falta de dinero fueron los principales factores que la llevaron a pensar en esa posibilidad

“Se me pasó por la cabeza no tenerlo. Yo dije: ‘¿Cómo voy a tener un bebé a esta edad? No tengo trabajo, vivo en la casa de mis papás’. Tanto así que fui a averiguar y todo. Cuando hablé con él, le dije: ‘Mira, estoy embarazada, tenemos dos opciones. ¿Abortamos? Vale tanto’”, comentó Melissa.

Sin embargo, decidió continuar con su embarazo gracias al apoyo de su pareja. “Él me dijo: ‘No, ¿cómo se te ocurre? Lo vamos a tener’. Y pues se hizo responsable de todo. Aunque a mí me daba miedo, porque hay hombres que dicen que sí ayudan y después te dejan botada”, agregó.

Semanas atrás, su hijo, Juan José, la visitó en La casa de los famosos, conmoviendo a la audiencia y recordándole el camino que ha recorrido desde que decidió tenerlo.

La razón por la que Melissa Gate no vive con su hijo

Vale la pena destacar que la razón por la que Melissa Gate no vive con su hijo se debe a que siempre quiso un futuro mejor para él, y al no tener el modo de hacerlo cedió la custodia al padre del niño y actualmente viven en territorio estadounidense. Sin embargo, la influenciadora y el menor continua en contacto.