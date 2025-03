Melissa Gate se despachó contra Alerta ¿por culpa de Coco?

Aunque Gonzalo Escobar ‘Coco’ fue eliminado el pasado domingo 9 de marzo, su nombre sigue siendo tema de conversación en La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión Melissa Gate y Alerta tuvieron una inesperada discusión luego de que el comediante le manifestara que no entendía por qué no había salvado al actor cuando estuvo en Placa.

Durante una conversación con Alerta, Melissa Gate dejó clara su postura sobre por qué no salvó a Coco cuando tuvo la oportunidad. Según explicó, en ningún momento insinuó que esa fuera su intención, pues el actor nunca fue su amigo.

"No sé de dónde sacaron que yo iba a salvar a Coco. Sí, él estaba en el equipo Agua, pero no era mi amigo. Era amigo de ustedes, de los actores. Para mí, solo era un compañero de campaña. Yo no le hice campaña, solo un día le dije a la gente que lo apoyara", expresó Melissa.

El ambiente se volvió tenso cuando el comediante le señaló que estaba contradiciéndose, ya que en una eliminación anterior sí había pedido a sus seguidores que apoyaran a Coco.

Ante esto, Melissa respondió con firmeza: "A ver, primero que todo, no me ataques. Me dices que me estoy contradiciendo, pero el equivocado eres tú.Ayudar a un compañero de trabajo no significa que sea tu amigo. Simplemente lo estás apoyando, pero en ningún momento le dije: ‘te voy a sacar de la Placa’”.

Melissa Gate explicó por qué apoyó a Coco semanas atrás, pero no en su última Placa

Melissa recordó que semanas atrás había ayudado a Coco junto a La Liendra, Yana y Mauricio porque lo consideraba un compañero más. Sin embargo, después de que lograron salvarlo en esa jornada de eliminación, el actor se posicionó frente a ella y le dijo que estaba cansado de su forma de ser y de su personaje.

"El día que él entró de primero, le ayudamos a hacer campaña La Liendra, Yana, Don Mauricio y yo", explicó.

Por esta razón, cuando Coco volvió a estar en riesgo, Melissa decidió no salvarlo, ya que sintió sus palabras como una traición.