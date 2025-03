Melissa Gate aclaró si siente o no atracción por Sebastián

Melissa Gate y Sebastián Arias han despertado todo tipo de rumores sobre una posible conexión especial. Ahora, la creadora de contenido decidió romper el silencio y aclarar de una vez por todas si siente atracción por su compañero de La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate habló claro: ¿siente algo por Sebastián Arias en La casa de los famosos?

Melissa Gate aprovechó un momento para dirigirse a sus seguidores a través de las cámaras de La casa de los famosos Colombia. La influenciadora habló de varios temas, pero el que más llamó la atención fue el de los rumores sobre una posible atracción entre ella y Sebastián Arias, el más reciente participante en ingresar al reality.

Ante estos comentarios, Melissa dejó claro que no le gusta que la involucren en ese tipo de especulaciones, especialmente porque no siente atracción por el modelo. "Me están involucrando con el nuevo. A mí ese tipo de confiancitas no me gustan. Ese señor ni siquiera me gusta, o sea, X, cero que me importe", manifestó.

De esta manera, a pesar de los rumores, la influenciadora no dudó en marcar distancia y dejar el tema por cerrado.

Melissa Gate reveló que está enamorada de alguien, pero no de Sebastián Arias

Después de desmentir los rumores sobre un supuesto interés en Sebastián Arias, quien además tiene pareja fuera del reality, Melissa Gate confesó que sí hay alguien que le gusta, pero no es el modelo. Sin embargo, prefirió no revelar su identidad para evitar complicaciones.

"Me gusta alguien, pero no puedo decirlo porque me regañan. Prefiero no hablar porque ustedes arruinan todo: uno les cuenta quién le gusta y después esa persona deja de hablarle porque ustedes van y comentan. Muy chismosos, ya me han dañado muchas relaciones. Por eso, mi próxima relación será secreta", expresó.

Ante esto, muchos quedaron con la duda sobre quién será la persona que realmente le gusta, pero Melissa dejó claro que no piensa revelar nada para evitar problemas. Ahora, sus seguidores no dejan de especular y preguntarse si logrará mantenerlo en secreto.