El modelo Mateo Varela no pudo ocultar las lágrimas en medio del nuevo juicio que se realizó en La casa de los famosos Colombia tras ser acusado por Karina García.

En el juicio Karina García decidió acusarlo sobre lo sucedido en el cine durante la gala anterior en la que él la tildó de "hueca".

"Estoy cansado de esto como todos, lamentablemente no tengo mucho que decir porque siempre voy a tener las de perder (...) lo único que siento es que hay tratar de hacer las cosas que es uno como persona, ayer me sobrepasé con Karina yo no quiero volver a tocar el tema, que lo haga ella y aunque yo fui despectivo con muchas cosas, no me quiero excusar, pero lo dije porque ella se refirió a mi mamá con los del cáncer", dijo.