La influenciadora Karina García reveló nuevos detalles de las propuestas que le hizo Mateo Varela, conocido como Peluche, antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia para avanzar en la competencia.

Luego de la segunda función en el cine en La casa de los famosos Colombia los ánimos entre los participantes han estado bastante alterados, pues vieron escenas de sus compañeros que no esperaban.

La creadora de contenido quedó bastante molesta tras los comentarios que vio de Mateo Varela y Norma Nivia criticando su físico y su mentalidad, por lo que, en conversación con Yina Calderón y Lady Tabares decidió confesarles una de las propuestas que le hizo Peluche antes de entrar al reality.

Como bien se conoce ella ha destacado en varias ocasiones que el modelo le propuso tener una relación dentro del programa y tuvieron una cena donde hablaron al respecto, pero ella prefirió estar con Marlon Solórzano, debido a que fue quien en realidad le gustó.

Sin embargo, reveló nuevos detalles de lo que le dijo Peluche antes de entrar a La casa de los famosos Colombia relacionada con la pasada relación que tuvo Karina García y el cantante Blessd.

"Cuando me propuso todo, que hay conversaciones, él diciéndole a mi mejor amigo que cuando salieran imágenes de nosotros dos que crearan grupos, por ejemplo, como ellos 'Norteo' y me dijo que iba a hacer TikToks de Blessd para que se hagan virales y me empiece a caer público a mí y para yo volverme controversial porque yo sé que tú saliste con él y yo le dije 'bebé no porque yo no quiero que él tenga nada que ver porque lo que yo tuve que ver fue hace mucho tiempo' y él era sí, sí, yo tengo unos audios grabados para cuando yo esté allá y nos empiecen a involucrar a ti y a mí cojamos más fuerza", confesó.