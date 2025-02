Se presentó una nueva línea de la vida en La casa de los famosos Colombia 2025. Por lo tanto, Mateo Varela, conocido como 'Peluche', contó cada uno de los escalones que pisó.

Mateo Varela nació en 1993. Antes de eso, llegó su hermana y comentó que el papá de ella no respondió, luego la mamá conoció al papá de Peluche, quien tenía problemas con los celos y otros factores; el señor decidió no responder por el participante de La casa de los famosos.

Pese a las adversidades, Varela recalcó que su mamá respondió por él y su hermana, nunca se rindió y es la persona más valiente que conoce.

Por mucho tiempo, Mateo vivió arrimado con su mamá. Tuvo un padrastro, fue especial, pero hubo complicaciones que hizo que su mamá se separara de él. Luego de esto, él formó un equipo con la mujer que le dio la vida para vender almuerzos.

"Decidimos irnos a la ciudad, a Medellín, decido irme de policía... Cuando entro a la policía, me enamoré del deporte, me comencé a ver diferente, cambios físicos, disciplina. Me fui a trabajar en un parqueadero de Medellín, inicié una carrera universitaria", reveló Peluche.