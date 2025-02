Una nueva actividad se llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia 2025, la cual tuvo que ver con lo que se denominó como 'la máquina de la verdad'.

En otras palabras, los famosos, excepto Gonzalo Escobar 'Coco' y Karina García, porque hicieron las preguntas y decidieron si era verdad o mentira, fueron reunidos en la sala donde El Jefe los llamó uno por uno a pasar al Confesionario.

Mientras tanto, los demás participantes podían ver a través del televisor al compañero que se encontraba en el Confesionario para responder una pregunta y con el detector saber la decisión final.

¿Qué respondieron en el detector de mentiras en La casa de los famosos Colombia?

Pues bien, se dio inicio a dicha actividad y la persona que comenzó fue La Liendra, le preguntaron que si existieran solo dos integrantes en el reality y tuviese que elegir entre La Toxi y Yina para besar a quién sería, respondió que a Yina y fue verdad. Después, Norma contestó que cambiaría la estatura de Mateo Varela 'peluche' y fue mentira.

Participantes en la sala de La casa de los famosos Colombia 2025.

Por su parte, Camilo Trujillo respondió que no es cierto que le gusta Karina, pero el detector dijo que es mentira; Mateo respondió que no se posicionó al frente de Karina por resentimiento, fue verdad; Alerta respondió que le gustan sus chistes, fue mentira; La Jesuu dijo que enviaría a un lugar de alacranes y arañas a Lady, fue verdad; El Negro estaría dispuesto a arreglar las cosas con Yina, fue verdad; Mauricio respondió que no creo una estrategia para quedarse, fue verdad; La Abuela eligió que Karina abandone la casa en vez de Karina, fue verdad; La Toxi contestó que no estaría dispuesta a ser amiga del Negro Salas, fue verdad.

Luego, a Lady Tabares le preguntaron si le dio celos Karina y Marlon, dijo que no y fue verdad; a Emiro Navarro le preguntaron a quién eliminaría, él respondió que a Mauricio Figueroa y fue verdad; Yana Karpova respondió que no le pediría perdón a Karina García por malentendidos en el reality, fue verdad; Yaya Muñoz tuvo que elegir entre José Rodríguez y Emiro Navarro para salvar, así que respondió que salvaría a su amigo y fue verdad.

Lo anterior no fue todo, en el turno de José Rodríguez le preguntaron a quién eliminaría entre La Liendra y Yaya, el entrenador respondió que eliminaría a la presentadora y la máquina respondió que eso fue mentira.

¿Yina Calderón y Melissa Gate podrían ser amigas en La casa de los famosos Colombia 2025?

No obstante, la cereza del pastel fueron las respuestas de las más rivales de La casa de los famosos Colombia: Yina Calderón y Melissa Gate.

Melissa entró al confesionario y le preguntaron que si Yina necesitaría un riñón y ella podría solventarla, ¿le brindaría la ayuda? La respuesta de la influencer fue que no, pero el detector dijo que eso era mentira.

En el caso de Yina Calderón, le dijeron que si tuviese que elegir entre El Negro Salas y Melissa Gate para darle un premio, ¿a quién escogería? La empresaria de fajas eligió a Melissa y eso provocó muchas reacciones en redes sociales, con memes incluidos.

