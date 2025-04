La influenciadora Manelyk González se conectó por última vez desde La casa de los famosos Colombia previo a su salida del reality tras su intercambio con Melissa Gate de La casa de los famosos All-Stars.

Ambas casas de conectaron para anunciarles a los participantes que este viernes se terminaba el intercambio entre Manelyk y Melissa Gate, por lo que cuestionaron a ambas sobre cómo había sido su experiencia y ambos coincidieron en lo que feliz que han sido en las respectivas casas y lo bien que han sido sus compañeros con ellas.

Manelyk aprovechó para dedicar amorosas palabras a varios de los participantes, en especial a Yina Calderón con quien tuvo diferencias los primeros días y con quien logró reconciliarse.

"Quiero que seas mi amiga porque eres una súper persona y sabes que lo eres y te voy a abrazar quieras o no", le dijo.

El presentador incentivó que se diera el abrazo de reconciliación y Yina accedió, mostrando que finalmente lograron limar asperezas.

A Karina García también le ofreció algunas palabras reiterando la gran conexión que tuvieron desde su ingreso.

"Que no te de miedo mostrar tus sentimientos, yo te envidio porque me gustaría llorar como lo haces tú, eso es que eres buena persona y que no te importe lo que pite digan los demás", le dijo.