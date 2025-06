Stiven Mesa Londoño, conocido en el escenario musical como Blessd, es de los artistas de la nueva ola del género musical en Colombia. Actualmente, el cantante es de los más escuchados en el territorio nacional, pues varios de sus temas ocupan los primeros puestos.

A través de la música, Blessd ha dejado sus sentimientos, pero también, como pasa con muchos artistas, sucede que lo relacionan con diferentes figuras públicas, una de ellas la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García.

Tanto Karina como Blessd se encuentran enfocados en su vida, pero recientemente el cantante estuvo en la propuesta del show de Juanpis González en el Movistar Arena de Bogotá, así que resonó el nombre de la modelo paisa.

Aparte de hablar sobre su vida personal y artística, el público comenzó a manifestar el nombre de Karina García, así que el artista tuvo una reacción de negación y hasta cambió de semblante.

Es decir, el intérprete de canciones como Mírame y Oe Bebé, se mostró reacio ante el nombre de la exparticipante del reality del Canal RCN, cuya gran final será el lunes 9 de junio, y agregó unas cuantas palabras.

"Solo respeto para las mujeres que me han roto el corazón y no digo nada más porque hablar mal de una mujer es muy feo. (Le mencionaron a Karina) De esa si no", expresó Blessd a la vez que hizo un gesto de negativa.