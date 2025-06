Andrés Altafulla, uno de los actuales finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, nuevamente aprovechó las cámaras para sincerarse con el público y expresar su sentir respecto a los incidentes que ha vivido en los últimos días con sus compañeros.

Andrés Altafulla abrió su corazón respecto a lo que ha vivido en La casa de los famosos Colombia

El momento, que tuvo lugar en la barbería de la casa, fue el espacio perfecto para que el participante hablara desde el corazón para contar desde su perspectiva cómo se toma este tipo de situaciones que ponen a tambalear su tranquilidad.

“Yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero cargar con que le dije algo a una persona sin ni siquiera conocerla, dar un juicio de valor sin ni siquiera pensarlo dos veces, o sea no me da”, fueron las palabras del cantante para dejar claro que, pese a los conflictos y comentarios que recibe, prefiere guardar silencio, sobre todo porque considera que, a pesar de muchas veces querer responder a las críticas, cree que ya habrá un momento para dar una respuesta afuera.

En medio de sus palabras, Altafulla reveló que, por ejemplo, su mamá “sufrió mucho con la actividad de las etiquetas”, y aunque fue sincero al mencionar que la dinámica no le afectó, para ella si fue bastante difícil, “yo siento que merecemos el mismo respeto que damos”.

¿Qué piensa Altafulla sobre los comentarios negativos que recibe en La casa de los famosos Colombia?

Frente a los comportamientos de sus compañeros de competencia, el artista barranquillero confesó que siempre analiza las acciones de ellos y al mismo tiempo se pregunta el porqué de s manera de actuar, sin embargo, a pesar de “darle vueltas” no encuentra una explicación.

Ante la falta de respuestas, el participante no dudó en afirmar que él en cambio se considera “muy real” y actúa desde el corazón y sobre todo, sin esperar nada a cambio, pues pese a que es consciente de estar en un reality de convivencia, ha tratado de mostrarse tal cual como es.