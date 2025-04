Tras la nominación en La casa de los famosos Colombia, todos los participantes quedaron sorprendidos. Una de las más afectadas fue Karina García, quien se mostró visiblemente molesta al volver a quedar en placa, ya que consideró injusta su nominación.

¿Cuál fue el consejo que le brindó Manelyk a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Desde que Karina García fue nominada, se mostró completamente afectada. Al dirigirse a la habitación Fuego, no pudo contener las lágrimas. Tiempo después, Manelyk se acercó para ofrecerle un consejo y brindarle algo de apoyo.

El consejo de Manelyk se centró en recordarle a Karina que es completamente normal sentirse afectada dentro de la competencia. Le explicó que, en un entorno como La casa de los famosos, los participantes suelen verse abrumados por la presión, las emociones intensas y las múltiples situaciones que se viven día a día.

"¿Por qué si yo no soy así? ¿Qué tengo?, ¿qué me pasa?, es tu sueño estar viviendo en un reality y por qué estás tan triste? Porque tiene síndrome. Es lo más normal", expresó Manelyk dentro de la competencia.

Desde ese momento, Karina entendió todos sus sentimientos y comprendió que es parte de la competencia. Aunque haya días que se encuentre muy alegre y otros días tristes.

"Por fin encontramos el origen de lo que tengo", expresó Karina García.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome del nominado en La casa de los famosos Colombia?

Karina García se identificó completamente con las palabras de Manelyk, aseguró que muchas veces no entiende por qué se encuentra con mucha tristeza dentro de la competencia.

"Llanto excesivo, tristeza, todo el tiempo estás pensando que te vas a ir, sentir que nadie te quiere, estar aislado por momentos, tener picos de alegría y tristeza", expresó Karina García en la competencia.

La creadora de contenido se defendió y aseguró que sus lágrimas no son porque quiere llamar la atención o por "victimizarse", por el contrario, porque tiene síndrome de nominación. "Pueden dar fe de que no es ninguna estrategia, pero ayer me di cuenta de que es síndrome de nominación por mi amiga Marilyn".