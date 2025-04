Los famosos en riesgo de eliminación asistieron al icónico brunch de La casa de los famosos Colombia para debatir los temas propuestos por El Jefe. Sin embargo, las preguntas provocaron varias discusiones, incluyendo un fuerte enfrentamiento entre Lady Tabares y Laura González, quien llamó a la actriz “falsa”.

¿Por qué Laura González llamó falsa a Lady Tabares durante el brunch de La casa de los famosos?

Durante la dinámica del brunch, Mateo Varela, líder de la semana, realizó diversas preguntas realizadas por El Jefe generando diversas reacciones por parte de los presentes. Lady Tabares y Laura González protagonizaron una tensionante pelea luego de que la comunicadora social considerara que Lady Tabares era la más hipócrita de los famosos que se encontraban en riesgo de eliminación.

Según comentó la mujer, consideraba que Tabares no era leal con su círculo, es decir, Las chicas fuego y Emiro Navarro.

“Para mí es Lady. Pienso que yo con ninguno de esta mesa he sido falsa, pero pienso que Lady no es leal a los suyos. No hablo de mí, porque a mí no me tienes que guardar lealtad de nada, pero tú muy bien sabes que no eres leal a tu propio circulo”, aseguró González.

¿Cómo reaccionó Lady Tabares a la acusación de Laura González durante el brunch de La casa de los famosos?

Ante su respuesta, Lady Tabares le pidió que argumentara su afirmación ya que no estaba de acuerdo con lo dicho. Sin embargo, Laura le manifestó que no podía entrar en detalles ya que era algo que había visto desde afuera del reality y no quería ser expulsada. Sin embargo, mencionó que se refería a su trato con Emiro.

La casa de los famosos: Laura González pone en la mira a Lady Tabares y la llama “falsa”. (Foto Canal RCN).

“Entonces no hables, si no puedes hacerlo con armentos, porque aquí Colombia es testigo de lo que he dicho de Emiro. ¿Por qué viene a hablar de cosas que no puede decir? Me molesta que vengas a crear cizaña, a decirle cosas a Emiro”, manifestó Lady.