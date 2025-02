La casa de los famosos Colombia 2025 no para de ser tendencia en redes sociales y los nombres de varios participantes están dando de qué hablar, una de ellas es la modelo Karina García.

El nombre de Karina García ha sido bastante comentada en redes sociales por toda la polémica que ha tenido con la exparticipante del reality del Canal RCN, Sofía Avendaño.

Todo empezó en el posicionamiento previo a la eliminación de Sofía de La casa de los famosos Colombia en donde Karina García le sacó varios 'trapitos al sol' a la modelo trans.

Estos comentarios al parecer no le gustaron a Lady Tabares, quien recientemente confesó que se había desencantado y le había perdido la confianza a Karina García por esto.

Lady Tabares en medio de una conversación con Yina Calderón tocaron el tema de Karina García, esto porque la DJ aseguraba que estaba sintiendo algo feo con ella desde hace varios días.

Yo no sé qué me pasa con ella, siento como algo raro.

Al parecer, Yina ya no estaba sintiendo la misma afinidad con la modelo paisa, con quien aseguraba eran amigas desde antes del reality.

Estas declaraciones de Yina dieron pie a Lady Tabares para que le contara que a ella le estaba pasando lo mismo y que desde el posicionamiento estaba bastante prevenida con Karina García.

Te digo una cosa, las cosas que le dijo Karina a Sofía a hablar de sus cosas de afuera no, para mí esa forma en que le expresó las cosas que le dijo, me deja alguien que me deja mucho que desear.