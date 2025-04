El pasado domingo 27 de abril, los colombianos fueron testigos de una nueva jornada de eliminación en La casa de los famosos Colombia, donde Lady Tabares tuvo que despedirse de la competencia y decirles adiós a sus compañeros. Su salida afectó profundamente a Yina Calderón, quien, pese a celebrar su reingreso, rompió en llanto. Al ver su reacción, Lady Tabares se mostró desconcertada.

Yina Calderón, quien también estaba en riesgo de eliminación, fue la quinta participante en reingresar a La casa de los famosos Colombia, con un 10,44 % de los votos, un porcentaje mucho más bajo que el de la última vez. Aunque celebró que Colombia aún no la quisiera fuera de la competencia, al cruzar la puerta de la afamada casa no pudo evitar romper en llanto, ya que temía que Lady Tabares fuera eliminada.

Más tarde, al confirmarse que Mateo Varela era el participante que regresaba a la competencia y que Lady debía despedirse del reality, Yina Calderón se mostró aún más afectada, pues consideraba que su compañera aún no merecía salir del programa.

En entrevista con Karen Sevillano y Vicky Berrio en el after de La casa de los famosos Colombia, Lady Tabares observó las reacciones de algunos participantes a su eliminación, en especial el llanto de Yina Calderón. Al ver la escena, Tabares manifestó que no esperaba que Calderón reaccionara de esa manera, ya que considera a la influenciadora poco expresiva.

“La verdad no. Yina es una mujer muy encapsulada en ella, y pues no pensé que me tuviera tanto en la buena, por así decirlo. Me da gusto que, de corazón, le afectó… realmente hicimos una buena conexión”, comentó Lady Tabares en el after.