Una nueva relación amorosa ha surgido en La casa de los famosos Colombia, esta es entre Karina García y Altafulla, quienes han empezado a dejar fluir su atracción y sentimientos.

Sin embargo, esta relación ha sido de buenos y no tan buenos comentarios, precisamente, del lado del cuarto 'Agua', específicamente por el lado de Norma Nivia quien lanzó una dura crítica.

Norma Nivia lanzó una pulla a La Toxi Costeña y Yina Calderón, amigas de Karina García y Altafulla, esto porque según la actriz ellas no han parado de criticarle su relación con Mateo Varela.

Sin embargo, estos comentarios no cayeron bien en La Toxi Costeña, quien se mostró molesta con Norma Nivia y le contestó de manera acalorada: "Eso dícelo a Karina porque yo por hombres no peleo".

Sin embargo, este cruce entre ellas dio pie para que Yina Calderón y La Toxi Costeña empezaron a analizar la relación de Karina García y Altafulla.

La Toxi Costeña y Yina Calderón empezaron a hablar sobre la relación que estaba surgiendo entre sus compañeros del cuarto 'Fuego'.

Por su parte, la cantante aseguró que aunque creía que sí había una atracción no sabía para dónde iba esa relación amorosa.

No digo que no se gusten, sí se gustan, no van a andar por andar.