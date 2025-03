La Toxi Costeña protagonizó una discusión con los 'Lavaplatos' en La casa de los famosos Colombia ras jugar 'Escuchamos, pero no juzgamos'.

El actor José Rodríguez señaló una acusación que incomodó a la cantante.

Tras su comentario, Yina Calderón opinó agregando que no son ideas de la artista, pues así sucedió, además de aclarar que no está mal que la quieran sacar, pero que al menos sean sinceros con la situación.

La Toxi Costeña no se quedó callada y les confesó que ella sentía que ellos tenían el plan de sacarla, algo que les disgustó a los 'Lavaplatos'.

"No eres tan importante, simplemente no comparto cosas tuyas. Entre nosotros no eres tema de conversación, si lo sientes así por el posicionamiento estás en todo tu derecho, pero muchas veces nos hemos parado detrás de ti, pero no hemos votado por ti, no siempre es lo que uno cree", le dijeron a la cantante.