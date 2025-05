La influenciadora Karina García y la empresaria Yina Calderón protagonizaron una fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia.

Los participantes disputaron la primera prueba de salvación, donde Emiro Navarro quedó empatado con Altafulla y debían definir dicho resultado.

En medio de la conversación, Yina Calderón se fue contra el cantante Altafulla y la influenciadora Karina García le pidió que le bajara, pero la empresaria reaccionó a los gritos.

"No sea sapa que no es su problema, no se meta en lo que no le importa, esa prueba es suya que es experta en abrirse de piernas (...) demalas, qué tal esta brincona, igualada, desagradable", le dijo.