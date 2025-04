Una nueva dinámica de etiquetas llegó a La casa de los famosos Colombia y esta trajó una novedad, los participantes colocaban la palabra con un marcador y se la colocaban a un compañero.

¿Qué le dijo La Toxi Costeña a Karina García en juego de etiquetas de La casa de los famosos Colombia?

Durante la dinámica La Toxi Costeña pasó al frente y escribió la etiqueta de 'víctima', la cual se la colocó en la foto de Karina García.

La cantante aprovechó la dinámica y su etiqueta para despacharse contra Karina García, decirle lo que pensaba de ella, su molestia y aclarar el tema de Altafulla.

Karina a ti solo te gusta que te digan lo que quieres escuchar y cuando no es así, entonces te tenemos envidia, te lastimamos, tienes la lágrima asomada.

La Toxi Costeña no se guardó nada contra Karina García. (Fotos Canal RCN)

La Toxi Costeña le confesó a Karina García si le gusta o no Altafulla en La casa de los famosos Colombia

La Toxi Costeña le confesó a Karina García que el motivo por el que le había dejado de hablar era porque se había cansado de su supuesta victimización y reacciones cuando no le gustaba algo.

Yo nunca, no sé por qué, yo no les he hecho nada, estoy mamada, por eso, no te hablo.

La cantante fue más dura al expresarle que también le molestaba ver que ella se creyera el centro de atracción de La casa de los famosos Colombia.

No te sientas el ombligo del mundo porque para mí vales la misma mondá que el resto.

Frente al tema de Altafulla, La Toxi Costeña le expresó a Karina García que había escuchado que ella decía que ella estaba celosa y por eso, le pidió de manera tajante que no dijera eso.

No quiero saber que tu le estás diciendo a una cámara que estoy celosa de ti por Altafulla. Porque yo a diferencia tuya, yo sí puedo tener una amistad con un hombre.

La Toxi Costeña reveló por qué dejó de hablarle a Altafulla en La casa de los famosos Colombia

La Toxi Costeña le expresó a Karina García que nunca ha sentido atracción de Altafulla y que supuestamente solo lo veía como un buen amigo porque era de su región y su personalidad la divertía.

Yo en Altafulla vi un amigo de mi región, que me hacía reír, me gustaba parchar con él, que consiguió pareja y cambió, problema de él, no me interesa.

La Toxi Costeña no se guardó nada en este juego de etiquetas contra Karina García y le dejó claro que no quiere su amistad, que no le interesaba supuestamente Altafulla y que no quiere volver a saber que ella dice que le tiene envidia.

