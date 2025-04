Los participantes en La casa de los famosos Colombia se le midieron a una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo', donde los del cuarto Agua fueron los ganadores.

¿En qué consistió la prueba de 'Beneficio y Castigo' en La casa de los famosos Colombia ese 11 de abril?

La prueba consistió en cada grupo debía estar amarrado un participante con el otro en los pies, donde debían pasar una serie de obstáculos, en la que cada uno debía sacar su mayor potencial.

El equipo Fuego fue el primero en pasar y se tardaron más de media hora pasando le circuito, mientras que el equipo Agua lo hizo en menor tiempo.

¿Cómo reaccionó el equipo Fuego tras perder al prueba de 'Beneficio y Castigo' en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes decidieron reunirse en su cuarto para hablar al respecto, donde señalaron que no estuvieron organizados.

Además, Lady Tabares le pidió a Altafulla que no la volviera a gritar en ningún momento, a lo que él le pidió disculpas, pues no sintió que lo hizo con mala intención, además de resaltar que no se acuerda de haberlo hecho y quizás fue por los ánimos del momento.

También terminaron indicando que no fluyeron en la prueba porque no hay una buena energía entre ellos como sí se puede apreciar en Agua.

¿Cuál fue el beneficio y el castigo que recibieron en La casa de los famosos Colombia este 11 de abril?

Dos participantes del equipo Agua, la Liendra y Camilo, pudieron er merecedores de una videollamada por parte de sus familiares para este sábado 12 de abril, mientras que las mujeres del equipo Fuego fueron castigadas teniendo que utilizar gafas y aletas para nadar por casi 24 horas.

Las chicas asumieron el reto con diversión e indicaron que lo iba a tomar con la mejor actitud.

Según revelaron los del equipo Agua eligieron a las mujeres, debido a que Altafulla ya había tenido el castigo del bebé y Emiro Navarro es quien les cocina a todos.