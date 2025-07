Jorge Herrera desató tensiones en MasterChef Celebrity al insistir en ideas que no fueron bien recibidas por su equipo. Aunque Caterin intentó complacerlo, terminó frustrada y afectada por los constantes comentarios del actor, quien no dudó en cuestionar la preparación de la torta y recalcar que no se sentía escuchado.

¿Qué pasó entre Jorge Herrera y Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

Jorge Herrera tuvo algunos problemas de comunicación con su equipo conformado junto a Caterin Escobar y Ricardo, pues el actor realizó algunas sugerencias que no fueron tomadas por sus compañeros ya que consideraron que no eran adecuadas.

MasterChef: Caterin terminó llorando tras cruce de palabras con Jorge Herrera. (Foto Canal RCN).

Entre las propuestas de Herrera se encontraba la incorporación del número 10 en honor a los 10 años de MasterChef Celebrity, y aunque Caterin intentó darle gusto desistió al ver que no estaba quedando bien.

“Era una idea fabulosa, hay que escuchar a tiempo… Ya es tarde”, mencionó Herrera.

Además de esto, el actor lanzó diversos comentarios a lo largo del reto en donde cuestionó la forma en la que sus compañeros estaban realizando la preparación de la torta que debían preparar como, por ejemplo, que para él la torta estaba cruda, aunque no era así.

“Cree que, si uno no lo hace a su manera, no va a quedar bien”, Caterin.

Caterin Escobar terminó llorando tras cruce de palabras con Jorge Herrera en MasterChef

Luego de la tensión del reto y tras entregar su plato finalizado, Caterin Escobar no pudo evitar llorar frente a sus demás compañeros mientras se encontraban en el Lounge.

El cruce con Jorge Herrera que hizo llorar a Caterin en MasterChef. (Foto Canal RCN).

Allí todos, especialmente Julián Zuluaga, quien tenía un panorama más amplio de las preparaciones de todos los participantes, intentó tranquilizarla al mencionar que su torta era la que en mejores condiciones se encontraba.

La actriz mencionó que entró en pánico al momento de decorar y que esperaba no llevarse delantal negro ya que sentía que Jorge Herrera la culparía a ella.

Aunque sus compañeros intentaron animarla, Caterin no pudo ocultar su frustración y el temor de que el resultado del reto la llevara directamente al temido delantal negro.