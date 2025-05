La Jesuu y Emiro Navarro protagonizaron su primera pelea en La casa de los famosos Colombia, luego de que la influenciadora no estuviera de acuerdo con un calificativo que él usó para referirse a ella durante una dinámica.

Este miércoles 28 de mayo, los participantes de La casa de los famosos Colombia volvieron a participar en la icónica dinámica de las etiquetas, en la que cada uno escoge etiquetas para calificar a sus compañeros.

En esta ocasión, los famosos solo tuvieron acceso a seis etiquetas: cariñoso, polémico, estratégico, conveniente, manipulador y mueble. Contrario a otras dinámicas similares, esta vez los participantes debían calificar a cada uno de sus compañeros según el nivel en que encajaban con cada etiqueta, es decir, qué tan cariñoso era cada uno, qué tan estratégico, etc.

Durante la dinámica, Emiro Navarro sorprendió al posicionar a La Jesuu en el primer lugar como la más “conveniente”, argumentando que la información que ella había adquirido durante su eliminación le había servido para planear su juego en la actualidad.

A raíz de esto, La Jesuu se mostró molesta, ya que consideró que Emiro estaba sobrestimando su capacidad para avanzar en la competencia, insinuando que su progreso se debía únicamente a información del exterior

“Lo que trataste de decir es que yo prácticamente he llegado hasta acá por la información que tengo de afuera, más no por lo que yo le puedo brindar al programa. Dijiste que he llegado aquí a punta de conveniencia”, mencionó visiblemente molesta La Jesuu.